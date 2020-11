Burioni: “Coronavirus a settembre 2019? Mancano prove” (Di lunedì 16 novembre 2020) “Non ci sono al momento prove convincenti di una circolazione di SARS-CoV-2 in Italia nell’autunno del 2019”. Roberto Burioni si esprime così, su Twitter, in relazione allo studio che fa riferimento alla presenza d anticorpi specifici del coronavirus individuati all’inizio di settembre 2019. Gli anticorpi, secondo uno studio, sono stati evidenziati in campioni di sangue fra quelli raccolti da quasi mille persone arruolate in uno screening anticancro dell’Istituto Nazionale Tumori avviato a luglio dell’anno scorso. Stesso parere, pià articolato, viene espresso dalla professoressa Antonella Viola. “Non c’è nessuna prova che il coronavirus fosse presente in Italia già a settembre 2019”, scrive ... Leggi su udine20 (Di lunedì 16 novembre 2020) “Non ci sono al momento prove convincenti di una circolazione di SARS-CoV-2 in Italia nell’autunno del”. Robertosi esprime così, su Twitter, in relazione allo studio che fa riferimento alla presenza d anticorpi specifici del coronavirus individuati all’inizio di. Gli anticorpi, secondo uno studio, sono stati evidenziati in campioni di sangue fra quelli raccolti da quasi mille persone arruolate in uno screening anticancro dell’Istituto Nazionale Tumori avviato a luglio dell’anno scorso. Stesso parere, pià articolato, viene espresso dalla professoressa Antonella Viola. “Non c’è nessuna prova che il coronavirus fosse presente in Italia già a”, scrive ...

SkyTG24 : Coronavirus, l'ospedale San Raffaele contro Burioni: 'Evitare inutili allarmismi' - fattoquotidiano : Coronavirus, Burioni: “Ospedali affollati da gente nel panico? E allora i morti?”. Ma il San Raffaele (per cui lavo… - fferrant : RT @Adnkronos: #Burioni: #COVID19 in #Italia a settembre 2019? Mancano prove' - marghiadnsal : RT @Adnkronos: #Burioni: #COVID19 in #Italia a settembre 2019? Mancano prove' - Adnkronos : #Burioni: #COVID19 in #Italia a settembre 2019? Mancano prove' -

Ultime Notizie dalla rete : Burioni “Coronavirus Coronavirus, le ultime notizie dall’Italia e dal mondo sul Covid Corriere della Sera