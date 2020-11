AGGIORNAMENTO C’E’ STATO O NO IL SEQUESTRO DEI SERVER SCYTL? ULTIMO COLPO PER IL DEEP STATE

Leggi su databaseitalia

(Di lunedì 16 novembre 2020) Articolo di Larry Johnson per Gateway Pundit Il coraggioso e brillante duo di Sidney Powell e il membro del Congresso Louis Gohmert ha suscitato un po’ di tempesta negli ultimi giorni con questo tweet ?RAID ?@replouiegohmert reveals US Army (CIA?) team raid onfacility in Frankfurt, Germany to recover "extremely compelling" data detailing vote switching. THREAD for updates ?? pic.twitter.com/ejJSsJkvxZ— oriJONal (@orijonal) November 13, 2020 Quando ho visto questo non aveva senso. Lasciatemi spiegare. Ho lavorato quattro anni presso l’Ufficio antiterrorismo del Dipartimento di(ora è l’Ufficio antiterrorismo). Ero uno dei due ufficiali che hanno trattato direttamente con l’FBI nelle indagini sull’attentato terroristico del Pan Am 103. Ho imparato da questa esperienza che le forze ...