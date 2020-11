Matteo Salvini | “De Luca è un piccolo uomo | non voglio litigare con lui”

(Di domenica 15 novembre 2020) “Devuole che il governo vada a casa? Non mettetemi sulla stessa linea di un signore che ha la responsabilità di milioni di persone. Ha passato l’estate a insultare me e tutta l’Italia perché lui è un genio e doveva risolvere tutti i problemi del mondo. Deè une non ho voglia dicon lui”. Sono queste le dure parole dinei confronti di Vincenzo De, il governatore della Campania che ha avuto spesso diversi scontri con il leader della Lega.

Così Matteo Salvini, ospite di 'Non è l'Arena' su La7. A chi gli domanda se userebbe questo farmaco per un suo familiare, "sì - risponde secco - ci son fior di primari che stanno guarendo migliaia di ..."