Ho ricevuto un messaggio Gerry Scotti in ospedale | la Venier si rivolge ai telespettatori | rivelazione inaspettata | come sta davvero

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 15 novembre 2020)positivo al coronavirus. La notizia, ormai nota, è stata riportata anche da Maradurante la puntata di domenica 15 novembre di Domenica In. Qui la conduttrice ha voluto aggiornare isulle condizioni di salute del collega. "Houn- ha confessato su Rai Uno la padrona di casa -. Ci sta guardando, domani esce dall'”. Molto probabilmente, dunque, il conduttore potrà tornare a casa lunedì 16 novembre, anche se non si sa ancora quando potremo rivederlo in tv. Oltre ai saluti per, laha voluto dare un abbraccio a distanza a Iva Zanicchi, anche lei inper colpa del Covid.