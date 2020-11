Basket, Serie A1, Varese-Virtus Roma 98-88: cronaca e tabellino (Di domenica 15 novembre 2020) L’Openjobmetis Varese ha sconfitto la Virtus Roma, mediante il punteggio di 98-88, nel match valido per l’ottava giornata della Serie A 1 2020/2021. Match a senso unico per quasi tutti e quaranta i minuti di gioco, con Varese che amministra il proprio vantaggio e tiene a debita distanza gli avversari, stroncando sul nascere qualsiasi tentativo di rimonta. Nonostante un buon avvio della Virtus, trascinata da uno scatenato Campogrande, Varese non impiega molto tempo per prendere le misure e chiude il primo quarto avanti di tre. Nel secondo parziale, invece, gli uomini di Bulleri si scatenano e dilagano, andando al riposo in vantaggio di ben 19 punti. Nella ripresa, la Virtus Roma rientra in campo con un’attitudine ... Leggi su sportface (Di domenica 15 novembre 2020) L’Openjobmetisha sconfitto la, mediante il punteggio di 98-88, nel match valido per l’ottava giornata dellaA 1 2020/2021. Match a senso unico per quasi tutti e quaranta i minuti di gioco, conche amministra il proprio vantaggio e tiene a debita distanza gli avversari, stroncando sul nascere qualsiasi tentativo di rimonta. Nonostante un buon avvio della, trascinata da uno scatenato Campogrande,non impiega molto tempo per prendere le misure e chiude il primo quarto avanti di tre. Nel secondo parziale, invece, gli uomini di Bulleri si scatenano e dilagano, andando al riposo in vantaggio di ben 19 punti. Nella ripresa, larientra in campo con un’attitudine ...

