Basket | Serie A 2020-2021 | Milano spazza via Cantù nel derby lombardo

Sono solo due le partite dell'ottava giornata di Serie A 2020-2021 di pallacanestro che si sono tenute in questo pomeriggio. Tutti gli altri match, invece, sono stati rinviati a causa del Covid. Il primo incontro a essersi svolto è stato il derby lombardo tra Cantù e l'Olimpia Milano che ha visto i meneghini trionfare fuori casa con il risultato di 71-89. Le due squadre si sono equivalse nei primi venti minuti, tanto che alla pausa lunga Cantù, guidata da un Jaime Smith che ha chiuso la partita con diciotto punti a referto, era avanti di un punto. Nel terzo quarto, tuttavia, è cambiato tutto. Milano ha piazzato un parziale di 14-30 e ha definitivamente messo il match su binari a lei favorevoli. L'assoluto MVP ...

