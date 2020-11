Terremoto in Cile, scossa di magnitudo 6.1: la situazione (Di martedì 3 novembre 2020) Una scossa di Terremoto di magnitudo 6.1 ha colpito le coste del Cile, in Sud America, precisamente nel comune di Quellón Una scossa di magnitudo 6.1 e con profondità di 10 km ha colpito fortemente del coste del Cile alle ore 23:40 locali (03:40 ora italiana). L’epicentro del sisma è registrato nel pressi del comune … L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di martedì 3 novembre 2020) Unadidi6.1 ha colpito le coste del, in Sud America, precisamente nel comune di Quellón Unadi6.1 e con profondità di 10 km ha colpito fortemente del coste delalle ore 23:40 locali (03:40 ora italiana). L’epicentro del sisma è registrato nel pressi del comune … L'articolo proviene da Inews.it.

Scossa di terremoto. Una scossa di terremoto di magnitudo 6, si è verificata alle ore 23:40 (ore 03:40 in Italia) con epicentro nei pressi di Quellón, Cile. La profondità stima ...

Una scossa di terremoto di magnitudo 5, si è verificata alle ore 04:41 (ore 08:41 in Italia) con epicentro nei pressi di Puerto Williams, Cile. La profondità stimata è stata di circa 10 Km. Potete ...

