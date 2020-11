Ruggiero: “Per intervenire nei fiumi serve una strategia non i proclami” (Di martedì 3 novembre 2020) Tempo di lettura: 4 minutiBenevento – Di seguito una nota stampa del consigliere provinciale del Pd Giuseppe Antonio Ruggiero. “In queste ultime settimane abbiamo più volte ascoltato il Presidente della Provincia, Antonio Di Maria, affermare che interverrà con estrema decisione sulle problematiche idrauliche del reticolo fluviale di competenza della Provincia. Naturalmente il tutto contornato da foto di gruppo per l’anniversario dell’alluvione che colpì gravemente il Sannio e la città di Benevento il 15/19 ottobre 2015. La foto ricordo, insieme con il Presidente dell’ASI Barone, è stata scattata alla confluenza fra il Tammaro e il Calore, precisamente in zona ASI paradossalmente a 330 m di distanza e a soli 6 metri di dislivello dal sito in cui è previsto la realizzazione di un impianto per ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 3 novembre 2020) Tempo di lettura: 4 minutiBenevento – Di seguito una nota stampa del consigliere provinciale del Pd Giuseppe Antonio. “In queste ultime settimane abbiamo più volte ascoltato il Presidente della Provincia, Antonio Di Maria, affermare che interverrà con estrema decisione sulle problematiche idrauliche del reticolo fluviale di competenza della Provincia. Naturalmente il tutto contornato da foto di gruppo per l’anniversario dell’alluvione che colpì gravemente il Sannio e la città di Benevento il 15/19 ottobre 2015. La foto ricordo, insieme con il Presidente dell’ASI Barone, è stata scattata alla confluenza fra il Tammaro e il Calore, precisamente in zona ASI paradossalmente a 330 m di distanza e a soli 6 metri di dislivello dal sito in cui è previsto la realizzazione di un impianto per ...

