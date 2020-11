Rapina in banca a Milano: la polizia circonda l’edificio (VIDEO) (Di martedì 3 novembre 2020) Momenti di tensione in piazza Ascoli a Milano, dove una filiale della banca Crédit Agricole è stata Rapinata da un gruppo di banditi. La polizia è intervenuta immediatamente sul posto con diverse volanti, chiudendo la piazza al traffico per facilitare l’intervento e l’arrivo dei soccorritori. Al momento non è ancora chiaro se i ladri siano all’interno della banca o siano fuggiti, ma gli agenti stanno cercando per tutto il quartiere. Secondo alcuni media, gli uomini ricercati sarebbero fuggiti utilizzando i tombini e le condutture sotterranee. Leggi su sportface (Di martedì 3 novembre 2020) Momenti di tensione in piazza Ascoli a, dove una filiale dellaCrédit Agricole è statata da un gruppo di banditi. Laè intervenuta immediatamente sul posto con diverse volanti, chiudendo la piazza al traffico per facilitare l’intervento e l’arrivo dei soccorritori. Al momento non è ancora chiaro se i ladri siano all’interno dellao siano fuggiti, ma gli agenti stanno cercando per tutto il quartiere. Secondo alcuni media, gli uomini ricercati sarebbero fuggiti utilizzando i tombini e le condutture sotterranee.

