Musetti-Baldi oggi | Challenger Parma 2 | orario | tv | programma | streaming

Leggi su oasport

(Di martedì 3 novembre 2020) Ricominciail percorso di Lorenzo. Dopo il problema fisico che lo ha bloccato nella semifinale dell’ATP 250 di Sardegna contro il serbo Laslo Djere (poi vincitore del torneo), il diciottenne di Carrara torna in scena sul veloce indoor di. E riparte da un derby, quello con Filippo. Nessun precedente tra i due giocatori, con il più giovane dei due che, al PalaRaschi, cerca i punti per arrivare fino in Australia con l’accesso diretto, mentre il nativo di Milano cerca di continuare a mostrare quanto di buono fatto vedere nel primodi, quello sul rosso, dove è arrivato fino ai quarti e ha perso, ma lottando, contro Frances Tiafoe (giustiziere anche di), poi vincitore nella finale giocata di ...