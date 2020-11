Mecna online con il videoclip di “Tutto ok”

(Di martedì 3 novembre 2020)con ildi “Tutto ok”, il nuovo singolo con Frah Quintale. Intanto il disco “Mentre Nessuno Guarda” da record, a pochi giorni dall’uscita del disco “Mentre nessuno guarda”, pubblica il video di “Tutto Ok”. “Tutto Ok” è un inedito pezzo up tempo in cassa dritta che vede la collaborazione di Frah Quintale e la produzione… L'articolocon ildi “Tutto ok” Corriere Nazionale.

La cover del disco di Mecna è anche un murale



La cover del nuovo disco di Mecna è anche un murale a Milano: a realizzare l’opera è stato lo street artist inglese Richard Wilson Campeggia in via Festa del Perdono a Milano il murales con cui Me ...