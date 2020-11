Lady Gaga si esibisce al comizio di Joe Biden e canta due suoi classici

Leggi su biccy

(Di martedì 3 novembre 2020) Non solo l’attacco a Donald Trump,ieri è tornata sul palco deldi Joea Pittsburgh in Pennsylvania per esibirsi con due, Shallow e You & I. Ovviamente prima di mettere le mani sul pianoforte la Germanotta ha fatto un breve discorso per quello che (speriamo) sarà il prossimo Presidente degli Stati Uniti d’America. “Stasera fa freddo, siete usciti con il freddo, ma io mi tolgo lo stesso i guanti, perché è una guerra. Questa è una lotta per quello in cui crediamo, per i nostri valori. Sapete una cosa? Questo non è politico. Non si tratta di blu o rosso, di repubblicani o democratici. Questa cosa riguarda le persone, riguarda il cuore. Io conosco bene la Pennsylvania, Joe è di qui e ...