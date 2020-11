In treno da Zurigo con monete d'oro e banconote da collezione: fermato a Chiasso (Di martedì 3 novembre 2020) Milano, 3 novembre 2020 - E' stato sorpreso in treno da Zurigo a Milano con cinque monete d'oro e 100 banconote da collezione nascoste nel bagaglio personale, per un valore complessivo di oltre ... Leggi su ilgiorno (Di martedì 3 novembre 2020) Milano, 3 novembre 2020 - E' stato sorpreso indaa Milano con cinqued'oro e 100danascoste nel bagaglio personale, per un valore complessivo di oltre ...

AnsaLombardia : Su treno da Zurigo con monete oro e banconote da collezione. Per un valore di oltre 40mila euro, fermato a Chiasso… - UnioneSarda : Su treno da #Zurigo a #Milano con monete d'oro e banconote da collezione: fermato a #Chiasso - ladradifiori : #buongiorno un cazzo stamattina lo dico io. Sono talmente fobica di sto virus che oggi dovevo andare a Zurigo in treno. Ma vado in macchina! -