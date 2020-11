GF Vip, Brosio accusa Andrea Zelletta di spoiler ma finisce in nomination e s’infuria (VIDEO) (Di martedì 3 novembre 2020) Paolo Brosio è finito dritto in nomination per avere spoilerato al resto dei vipponi del Grande Fratello Vip parecchie indiscrezioni. L’ex giornalista di Fede (cattolica) sapeva bene che, una volta fatto il suo ingresso, avrebbe dovuto dimenticare il mondo fuori ed invece questo non è accaduto. Anche Andrea Zelletta aveva raccontato qualcosa dell’esterno ma l’ex... L'articolo GF Vip, Brosio accusa Andrea Zelletta di spoiler ma finisce in nomination e s’infuria (VIDEO) proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di martedì 3 novembre 2020) Paoloè finito dritto inper avereato al resto dei vipponi del Grande Fratello Vip parecchie indiscrezioni. L’ex giornalista di Fede (cattolica) sapeva bene che, una volta fatto il suo ingresso, avrebbe dovuto dimenticare il mondo fuori ed invece questo non è accaduto. Ancheaveva raccontato qualcosa dell’esterno ma l’ex... L'articolo GF Vip,dimaine s’infuria () proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

trash_italiano : #GFVIP: Paolo Brosio punito per aver parlato troppo, Andrea Zelletta risparmiato - gdtroublemiri : RT @trash_italiano: #GFVIP: Paolo Brosio punito per aver parlato troppo, Andrea Zelletta risparmiato - blogtivvu : #GFVip, Brosio accusa Andrea Zelletta di spoiler ma finisce in nomination e s’infuria (VIDEO) - giusy98_juvee : Sono stancata, basita e piena di Alfonso signorini e degli autori che continuano a censurare e proteggere alcuni vi… - jiminpssmile : Io 'capisco' che volete Zelletta in nomination, però Brosio che dice che i vip sapevano già qualcosa facendo allude… -