Coronavirus, Crisanti: “Siamo in un leggerissimo rallentamento della crescita” (Di martedì 3 novembre 2020) "Il numero dei positivi è una funzione dei tamponi fatti: con 200 mila tamponi saremmo intorno ai 34 mila casi, un leggerissimo rallentamento della crescita, ma siamo di fronte a numeri molto importanti". L'articolo Coronavirus, Crisanti: “Siamo in un leggerissimo rallentamento della crescita” . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 3 novembre 2020) "Il numero dei positivi è una funzione dei tamponi fatti: con 200 mila tamponi saremmo intorno ai 34 mila casi, uncrescita, ma siamo di fronte a numeri molto importanti". L'articolo: “Siamo in uncrescita” .

MediasetTgcom24 : Coronavirus, Crisanti: le Regioni potrebbero truccare i dati #andreacrisanti - fanpage : 'Una catastrofe annunciata'. Il Dottor Crisanti è categorico sugli asintomatici - EmMicucci : #Coronavirus #Crisanti: Estirpare malattie infettive, come tifo e colera, è stata priorità politica Italia dall'Uni… - ardovig : RT @EmMicucci: #Coronavirus #Crisanti: Assicuro che è possibile fare piccole correzioni dati facilmente per far rimanere una regione sotto… - EmMicucci : #Coronavirus #Crisanti: Assicuro che è possibile fare piccole correzioni dati facilmente per far rimanere una regione sotto soglia. -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Crisanti Coronavirus, Crisanti: le Regioni potrebbero truccare i dati TGCOM Coronavirus, Crisanti: le Regioni potrebbero truccare i dati

Il virologo Andrea Crisanti, dell'Università di Padova, avverte che le regioni potrebbero truccare i dati per evitare chiusure. In una intervista al quotidiano "La Stampa", dice di non aver compreso ...

Shock in Veneto, tamponi rapidi poco affidabili secondo un altro studio scientifico

VENEZIA. Non c’è pace per i tamponi rapidi e per i test salivari. L’ennesima bocciatura arriva da uno studio finanziato dalla Regione Campania ed eseguito dalla task force Coronavirus attiva in seno a ...

Il virologo Andrea Crisanti, dell'Università di Padova, avverte che le regioni potrebbero truccare i dati per evitare chiusure. In una intervista al quotidiano "La Stampa", dice di non aver compreso ...VENEZIA. Non c’è pace per i tamponi rapidi e per i test salivari. L’ennesima bocciatura arriva da uno studio finanziato dalla Regione Campania ed eseguito dalla task force Coronavirus attiva in seno a ...