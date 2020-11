"Corna, cornuti e chat erotiche: così il Covid ha sconvolto i fedifraghi". Bernardini de Pace, aneddoti clamorosi (Di martedì 3 novembre 2020) Se cercate tracce di rossetto rosso sui colletti delle camicie e analizzate come entomologi capelli sospetti sul sedile dell'auto, siete rimasti al paleozoico delle Corna, bloccati a dieci ère amorose fa. Basta fare una chiacchierata con Annamaria Bernardini de Pace - la più famosa e la più temuta tra gli avvocati matrimonialisti - per ritrovarsi catapultati in un mondo dove il principe azzurro non si è mai visto e dove il "vissero felici e contenti" è stato irrimediabilmente cancellato dal "vissero felici e cornuti". Un mondo dove la vita delle coppie disegna scenari che neppure i migliori romanzi d'appendice hanno mai evocato e, chissà, forse anche per questo l'avvocato ha da poco scritto Manuale di autodifesa per ragazze e ragazzi, una guida per i minori che spesso sono ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 3 novembre 2020) Se cercate tracce di rossetto rosso sui colletti delle camicie e analizzate come entomologi capelli sospetti sul sedile dell'auto, siete rimasti al paleozoico delle, bloccati a dieci ère amorose fa. Basta fare una chiacchierata con Annamariade- la più famosa e la più temuta tra gli avvocati matrimonialisti - per ritrovarsi catapultati in un mondo dove il principe azzurro non si è mai visto e dove il "vissero felici e contenti" è stato irrimediabilmente cancellato dal "vissero felici e". Un mondo dove la vita delle coppie disegna scenari che neppure i migliori romanzi d'appendice hanno mai evocato e, chissà, forse anche per questo l'avvocato ha da poco scritto Manuale di autodifesa per ragazze e ragazzi, una guida per i minori che spesso sono ...

