Braida | “Lukaku è una perdita gravissima Il Real non è in un gran momento”

Ariedo Braida, ex dirigente di Milan e Barcellona, ha parlato ai microfoni di TuttoMercatoWeb anche in vista della gara di questa sera tra Real Madrid e Inter: "L'Inter senza Lukaku perde tanto, è una gravissima perdita. Il Real Madrid l'ho visto giocare l'altra volta, non è in un grande momento. Mi sembra che siano due squadre alla ricerca della continuità di risultati. Anche se il Real al momento è al secondo posto, quello che salta all'occhio è che il calcio oggi è un po' falso. La partita la vedo da tripla. Esistono comunque delle grandi potenzialità in entrambe le squadre. L'Inter ha valore. Se andiamo ad analizzare il totale dei gol, quelli di Lukaku hanno ..."

