Bitcoin arriva nei supermercati italiani (Di martedì 3 novembre 2020) Grazie alla partnership tra la piattaforma di exchange per criptovalute Young Platform e viacash, da oggi tutti i clienti Young potranno ricaricare il proprio conto in oltre 600 supermercati italiani. TORINO, Italia, 3 novembre 2020 /PRNewswire/



Per i clienti Young, startup fintech italiana attiva nel settore delle criptovalute, si aggiunge un nuovo metodo di ricarica grazie alla collaborazione con viacash, come alternativa al classico bonifico bancario. Per rendere l'esperienza di acquisto di Bitcoin ancora più semplice e immediata, si potrà ricaricare il proprio conto exchange direttamente alla cassa del supermercato. Sono oltre 600 i punti vendita convenzionati tra Penny Market e Pam distribuiti in tutta la penisola. E' sufficiente geolocalizzarsi nel punto vendita Penny Market o PAM scelto, ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 3 novembre 2020) Grazie alla partnership tra la piattaforma di exchange per criptovalute Young Platform e viacash, da oggi tutti i clienti Young potranno ricaricare il proprio conto in oltre 600. TORINO, Italia, 3 novembre 2020 /PRNewswire/Per i clienti Young, startup fintech italiana attiva nel settore delle criptovalute, si aggiunge un nuovo metodo di ricarica grazie alla collaborazione con viacash, come alternativa al classico bonifico bancario. Per rendere l'esperienza di acquisto diancora più semplice e immediata, si potrà ricaricare il proprio conto exchange direttamente alla cassa del supermercato. Sono oltre 600 i punti vendita convenzionati tra Penny Market e Pam distribuiti in tutta la penisola. E' sufficiente geolocalizzarsi nel punto vendita Penny Market o PAM scelto, ...

Zancolupenterzo : RT @giacomozucco: @IlVecchioJames Non è Bitcoin che ha bisogno dei risparmiatori, ma i risparmiatori di Bitcoin. Dedichiamoci ad aiutare ch… - CpnMro : RT @giacomozucco: @IlVecchioJames Non è Bitcoin che ha bisogno dei risparmiatori, ma i risparmiatori di Bitcoin. Dedichiamoci ad aiutare ch… - iltruffone : RT @giacomozucco: @IlVecchioJames Non è Bitcoin che ha bisogno dei risparmiatori, ma i risparmiatori di Bitcoin. Dedichiamoci ad aiutare ch… - giacomozucco : @IlVecchioJames Non è Bitcoin che ha bisogno dei risparmiatori, ma i risparmiatori di Bitcoin. Dedichiamoci ad aiut… - zakis : Bitcoin come l’oro, arriva la prima assicurazione per criptovalute -