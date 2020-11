Viabilità Roma Regione Lazio del 02-11-2020 ore 16 | 30

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 2 novembre 2020) VIABILITÀ DEL 2 NOVEMBREORE 16:20 SIMONE PAZZAGLIA BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLATRAFFICO REGOLARE SUL RACCORDO IN QUESTO MOMENTO CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA OLGIATA E LA GIUSTINIANA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI RALLENTAMENTI SULLA NOMENTANA ALL’ALTEZZA DI TOR LUPARA PER CHI TRANSITA VERSOCODE A TRATTI TRA TIVOLI E SETTEVAMINI SU VIA TIBURTINA IN AMBO I SENSI DI MARCIA DISAGI SULLA PRENESTINA DOVE SI RALLENTA TRA OSTERIA DELL’OSA E VIA DELL’ACQUA VERGINE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI CODE A TRATTI ANCHE SULLA CASILINA TRA LOCALITà FINOCCHIO E TORRE NOVA PER CHI PERCORRE ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA SULL’APPIA SI RALLENTA TRA VIA DEI LAGHI E FRATTOCCHIE IN DIREZIONE DI ALBANO LAZIALE INFINE, ...