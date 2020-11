Tina Cipollari in quarantena causa Covid, partecipa a Uomini e Donne in collegamento via Skype (Di lunedì 2 novembre 2020) In questa edizione di Uomini e Donne sta succedendo davvero di tutto, da Maria De Filippi che non manda in onda le esterne noiose ai cavalieri del trono over che puntano le corteggiatrici dei tronisti, fino all’assenza (forzata) di Tina Cipollari. Perché sì, in questa stramba e nuova edizione di Uomini e Donne assisteremo anche all’assenza in studio di Tina Cipollari, finita in quarantena fiduciaria perché venuta a contatto con una persona che è poi risultata positiva al CoronaVirus. Il Covid-19 ha quindi toccato anche la trasmissione di Maria De Filippi, seppur non direttamente. Durante la nuova puntata che è stata registrata ieri, domenica 1^ novembre, Maria De Filippi ha ... Leggi su biccy (Di lunedì 2 novembre 2020) In questa edizione dista succedendo davvero di tutto, da Maria De Filippi che non manda in onda le esterne noiose ai cavalieri del trono over che puntano le corteggiatrici dei tronisti, fino all’assenza (forzata) di. Perché sì, in questa stramba e nuova edizione diassisteremo anche all’assenza in studio di, finita infiduciaria perché venuta a contatto con una persona che è poi risultata positiva al CoronaVirus. Il-19 ha quindi toccato anche la trasmissione di Maria De Filippi, seppur non direttamente. Durante la nuova puntata che è stata registrata ieri, domenica 1^ novembre, Maria De Filippi ha ...

ricordosospeso : RT @chemonotonia: Siete voi a dover scegliere il secondo concorrente del #GFVIPVIRTUALE .. loro sono le protagoniste di Uomini e Donne, 2 a… - ___coldplayer : Mi dovete sedare o faccio il panico come Tina Cipollari stanotte ma che razza di persone siete mi viene da chiederv… - chemonotonia : Siete voi a dover scegliere il secondo concorrente del #GFVIPVIRTUALE .. loro sono le protagoniste di Uomini e Donn… - GossipItalia3 : Coronavirus: Tina Cipollari in quarantena, a Uomini e Donne via Skype #gossipitalianews - sacrofanoo : RT @AnnaritaMG: Provate ancora a dire che Claudio sia tossico, stronzo, presuntuoso, egoista e vi mando Tina Cipollari #LALLIEVA3 https://… -