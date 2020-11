The Dark Pictures Anthology: House of Ashes arriverà il prossimo anno. Pubblicato il primo trailer (Di lunedì 2 novembre 2020) L'ambiziosa The Dark Pictures Anthology di Supermassive Games è stato un progetto interessante sin da quando è stata annunciata per la prima volta. La serie dovrebbe essere composta da 8 titoli horror più piccoli, ognuno con ambientazioni e personaggi diversi. Non è chiaro se il piano iniziale sia cambiato, ma il secondo gioco, Little Hope, è da poco disponibile e ora conosciamo il terzo.Proprio come accaduto per Little Hope e Man of Medan, anche il terzo gioco ha ricevuto un piccolo trailer di presentazione. La trama non è chiara al momento, ma il filmato mostra dei soldati in un ambiente desertico, forse l'Iraq, all'interno di quella che sembra essere una grotta sotterranea infestata da forze potenzialmente demoniache. Il trailer non firnisce informazioni ... Leggi su eurogamer (Di lunedì 2 novembre 2020) L'ambiziosa Thedi Supermassive Games è stato un progetto interessante sin da quando è stata annunciata per la prima volta. La serie dovrebbe essere composta da 8 titoli horror più piccoli, ognuno con ambientazioni e personaggi diversi. Non è chiaro se il piano iniziale sia cambiato, ma il secondo gioco, Little Hope, è da poco disponibile e ora conosciamo il terzo.Proprio come accaduto per Little Hope e Man of Medan, anche il terzo gioco ha ricevuto un piccolodi presentazione. La trama non è chiara al momento, ma il filmato mostra dei soldati in un ambiente desertico, forse l'Iraq, all'interno di quella che sembra essere una grotta sotterranea infestata da forze potenzialmente demoniache. Ilnon firnisce informazioni ...

badtasteit : #TheDarkPicturesAnthology Little Hope, fa paura, ma anche ridere | Recensione - dedaIux : Quelli che su Reddit pensano di venderti il vinile originale di Dark Side Of The Moon a 2000 dollari, come se fosse… - MajestyCatsy : @GuardaStelle82 @stocazzzzzo @barbybpgirl The dark sire of nonno Beppe - the_jneto : @MozerJulio @gragosister dark combo - dlcompare_it : The Dark Pictures Anthology ha appena annunciato un nuovo capitolo: House of Ashes! -