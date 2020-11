Serie C 2020/2021, Potenza: esonerato Somma, al suo posto Capuano (Di lunedì 2 novembre 2020) Il Potenza ha sollevato Mario Somma dal suo incarico di guida tecnica, dopo il deludente pareggio casalingo contro la Cavese (4-4). Il sostituto dell’allenatore uscente sarà Eziolino Capuano, esuberante tecnico campano e precedentemente in Lucania nel corso della stagione 2009-2010, terminata con la salvezza del club, seppur retrocesso in seguito a un provvedimento della Giustizia sportiva. Si tratta di un ritorno dunque, utile forse a rinvigorire gli effettivi del Potenza, al momento in lotta per non retrocedere. Leggi su sportface (Di lunedì 2 novembre 2020) Ilha sollevato Mariodal suo incarico di guida tecnica, dopo il deludente pareggio casalingo contro la Cavese (4-4). Il sostituto dell’allenatore uscente sarà Eziolino, esuberante tecnico campano e precedentemente in Lucania nel corso della stagione 2009-2010, terminata con la salvezza del club, seppur retrocesso in seguito a un provvedimento della Giustizia sportiva. Si tratta di un ritorno dunque, utile forse a rinvigorire gli effettivi del, al momento in lotta per non retrocedere.

Ultime Notizie dalla rete : Serie 2020 Lovecraft Country, su Sky la serie tv più visionaria del 2020 Corriere della Sera Sampdoria – Genoa 1-1: a Jankto risponde Scamacca

La partita Sampdoria - Genoa del 1° novembre 2020 in diretta: finisce in parità il primo derby stagionale. Si decide tutto nel giro di 5': bel gol di Jankto e prima rete in Serie A di Scamacca. Palo p ...

Altro successo per le Motto Viareggio

Prosegue il momento straordinario della Raffaello Motto, che conquista il titolo italiano nel campionato di insieme Allieve di ginnastica ritmica, risultato che si aggiunge al terzo posto nella Serie ...

