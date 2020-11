Serata di paura a Mergellina, sparati colpi di pistola: si indaga (Di lunedì 2 novembre 2020) Nella zona di Mergellina, intorno alle 23 di ieri sera, sono stati esplosi alcuni colpi di pistola nei pressi dell’abitazione di un 40enne già noto alle forze dell’ordine. Ieri sera, intorno alle 23, in via Cucca, zona Mergellina (Napoli). Sul posto sono giunti i carabinieri che hanno ritrovato due bossoli 765 ed un’ogiva. Nei pressi della zona vive un 40enne già noto alle forze dell’ordine e proprietario di uno chalet. Le indagini sono condotte dai militari di Posillipo, i quali hanno acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona. Leggi su 2anews (Di lunedì 2 novembre 2020) Nella zona di, intorno alle 23 di ieri sera, sono stati esplosi alcunidinei pressi dell’abitazione di un 40enne già noto alle forze dell’ordine. Ieri sera, intorno alle 23, in via Cucca, zona(Napoli). Sul posto sono giunti i carabinieri che hanno ritrovato due bossoli 765 ed un’ogiva. Nei pressi della zona vive un 40enne già noto alle forze dell’ordine e proprietario di uno chalet. Le indagini sono condotte dai militari di Posillipo, i quali hanno acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona.

NetflixIT : Un po’ di titoli per la vostra serata film di Halloween all’insegna della paura, del buio e della mano pronta ad ac… - giveharrylovee : serata un po’ no, ma vi prego ricordate di non sottovalutare mai nulla. se state male non abbiate paura di dirlo. è importante. ?? - 13mari81 : @Azzurra6671 Me lo stava raccontando stasera @SAM_VXXVI mi dice che ci sono dei biscotti speciali che si fanno appo… - avni00499711 : RT @Claudia91729530: Avete fatto uscire l’unica donna che si è messa in prima serata a difendere le donne, senza paura alcuna di finire fuo… - obvae_ : RT @sere_artx: Tommaso: 'Dai Oppini, animaci la serata' Francesco si alza. Posso dire di avere paura? Ahahahaha #gfvip -

Ultime Notizie dalla rete : Serata paura Serate da paura tra serie tv e grandi classici varesenews.it Monte Mario: paura in un ristorante, un cinghiale tenta di entrare dentro il locale

Grande paura per i gestori de "losteriacarina", a Monte Mario. Proprio una serata da "Holloween", mentre stavano preparando i pasti d'asporto in cucina, nel noto ristorante di via Ottavio Assarotti, s ...

Sarzana, passo avanti Ma ora il virus fa paura

Giornata dimezzata dal rinvio di numerose gare per positività di alcuni atleti. Il colpo in trasferta a Breganze porta i rossoneri a quota nove in classifica ...

Grande paura per i gestori de "losteriacarina", a Monte Mario. Proprio una serata da "Holloween", mentre stavano preparando i pasti d'asporto in cucina, nel noto ristorante di via Ottavio Assarotti, s ...Giornata dimezzata dal rinvio di numerose gare per positività di alcuni atleti. Il colpo in trasferta a Breganze porta i rossoneri a quota nove in classifica ...