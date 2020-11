Pugilato, Magnesi a caccia del titolo IBO superpiuma a Fondi (Di lunedì 2 novembre 2020) Fondi - Il 6 novembre prossimo nella cornice del Palazzetto dello Sport di Fondi (Latina), arriva l'appuntamento organizzato dalla BBT Promotion di Davide Buccioni e dalla A&B Events di Alessandra ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 2 novembre 2020)- Il 6 novembre prossimo nella cornice del Palazzetto dello Sport di(Latina), arriva l'appuntamento organizzato dalla BBT Promotion di Davide Buccioni e dalla A&B Events di Alessandra ...

Big_Notizie : Pugilato, Magnesi pronto per il Mondiale - susydigennaro : RT @napolimagazine: Pugilato: il 6 dicembre a Fondi, Magnesi combatte per il titolo Ibo - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: Pugilato: il 6 dicembre a Fondi, Magnesi combatte per il titolo Ibo - petrazzuolo : RT @napolimagazine: Pugilato: il 6 dicembre a Fondi, Magnesi combatte per il titolo Ibo - napolimagazine : Pugilato: il 6 dicembre a Fondi, Magnesi combatte per il titolo Ibo -

Ultime Notizie dalla rete : Pugilato Magnesi Boxe, Michael Magnesi: «Un titolo mondiale da lupo solitario» Il Messaggero Pugilato, un incontro per il titolo mondiale torna in Italia: Magnesi sfida Kinigamazi

Si tratta del match valido per il mondiale IBO dei pesi superpiuma. Il match vedrà uno di fronte all'altro il fighter tricolore Michael Magnesi e il ruandese Patrick Kinigamazi. Un incontro importante ...

Magnesi-Kinigamazi, Mondiale IBO pesi superpiuma 2020: programma, orario, tv, streaming

Michael Magnesi si lancia verso la caccia al titolo mondiale dei pesi superpiuma per la IBO. A Fondi, di fronte a lui ci sarà il ruandese Patrick Kinigamazi, già titolare della corona WBF in questo se ...

Si tratta del match valido per il mondiale IBO dei pesi superpiuma. Il match vedrà uno di fronte all'altro il fighter tricolore Michael Magnesi e il ruandese Patrick Kinigamazi. Un incontro importante ...Michael Magnesi si lancia verso la caccia al titolo mondiale dei pesi superpiuma per la IBO. A Fondi, di fronte a lui ci sarà il ruandese Patrick Kinigamazi, già titolare della corona WBF in questo se ...