Paura per Maradona, ricoverato in una clinica (Di martedì 3 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Diego Maradona ricoverato in clinica. Il Pibe de Oro, che ha appena compiuto 60 anni, è stato portato in una struttura di La Plata. Il ricovero, secondo l’emittente Espn, sarebbe legato ad un “problema psicologico ed emotivo“. Il giornalista Sebastian Vignolo, nel programma ESPN F90, ha spiegato che non si tratta di una situazione d’emergenza: Maradona verrebbe sottoposto ad una serie di esami per un check up. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di martedì 3 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Diegoin. Il Pibe de Oro, che ha appena compiuto 60 anni, è stato portato in una struttura di La Plata. Il ricovero, secondo l’emittente Espn, sarebbe legato ad un “problema psicologico ed emotivo“. Il giornalista Sebastian Vignolo, nel programma ESPN F90, ha spiegato che non si tratta di una situazione d’emergenza:verrebbe sottoposto ad una serie di esami per un check up. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

TeresaBellanova : Ricevo notizie di code e assembramenti nei negozi di alimentari per paura di problemi negli approvvigionamenti. Vog… - Corriere : Cresce la paura degli italiani: per il 44% il peggio deve arrivare - repubblica : Roberta Pirazzini: 'Al Polo Nord con i droni per fermare il disgelo. Ma che paura gli orsi...' [di Giuliano Aluffi]… - LMJ_Ita : #IG | Lauren nelle sue stories 'Smetti di far passare le cose perché hai paura di sbagliare. Imparerai, ti adatte… - _elisarcastic : RT @InRihannaItrust: Che paura e che dolore per #Vienna ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Paura per Cresce la paura per i furti in casa: altre telecamere e controllo di vicinato Corriere Adriatico Paura per Maradona, il Pibe ricoverato a La Plata

Mondo dello sport in apprensione per Diego Armando Maradona. L'ex campione argentino, che pochi giorni fa ha festeggiato i 60 anni, è ricoverato in una clinica di La Plata per alcuni accertamenti.

Argentina, paura per Maradona: Diego ricoverato in clinica a La Plata

A pochi giorni dal suo compleanno numero 60, ansia e paura in Argentina per Diego Armando Maradona: l'ex campione argentino è stato infatti ricoverato questa sera in patria - in una clinica privata di ...

Mondo dello sport in apprensione per Diego Armando Maradona. L'ex campione argentino, che pochi giorni fa ha festeggiato i 60 anni, è ricoverato in una clinica di La Plata per alcuni accertamenti.A pochi giorni dal suo compleanno numero 60, ansia e paura in Argentina per Diego Armando Maradona: l'ex campione argentino è stato infatti ricoverato questa sera in patria - in una clinica privata di ...