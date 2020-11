"Ora basta, noi anziani vittime due volte". De Rita: autosegregarci? Spieghino perché (Di lunedì 2 novembre 2020) Il sociologo 88enne denuncia il caos comunicativo. "Imperversano i virologi e lo Stato non chiarisce. Ma tutti i malati hanno gli stessi diritti" Leggi su quotidiano (Di lunedì 2 novembre 2020) Il sociologo 88enne denuncia il caos comunicativo. "Imperversano i virologi e lo Stato non chiarisce. Ma tutti i malati hanno gli stessi diritti"

CottarelliCPI : A marzo il governo aveva stanziato centinaia di milioni per 3800 letti di terapia intensiva. Al 9 ottobre ne erano… - CalabriaTw : La #Francia sotto attacco. La cristianità e i valori dell'Occidente soprattutto. Dobbiamo rispondere come europei,… - dellorco85 : Evoluzione pensiero minimizzatore: 1) ESTATE: seconda ondata? Basta tamponi e terrorismo 2) INIZIO AUTUNNO: restr… - FrancyontheMoon : RT @GanzoSwan: Con sta storia del posto fisso avete rotto il cazzo. Io per avere un posto fisso (oltretutto a 8 euro/ora) mi so fatto il cu… - AngeloVizziello : RT @Gianmar26145917: È finita...Ora se il #Galli è di parola per un po' basta di saccente terrore sparso a tutte le ore su tutti i canali T… -

Ultime Notizie dalla rete : Ora basta "Ora basta, noi anziani vittime due volte". De Rita: autosegregarci? Spieghino perché QUOTIDIANO.NET Una torre in stazione Alleanza ambientalista per fermare il progetto

Appello dei Verdi a tutte le forze con la stessa sensibilità «Basta con il consumo di suolo della giunta Marcon» ...

"Ora basta, noi anziani vittime due volte". De Rita: autosegregarci? Spieghino perché

Il sociologo 88enne denuncia il caos comunicativo. "Imperversano i virologi e lo Stato non chiarisce. Ma tutti i malati hanno gli stessi diritti" ...

Appello dei Verdi a tutte le forze con la stessa sensibilità «Basta con il consumo di suolo della giunta Marcon» ...Il sociologo 88enne denuncia il caos comunicativo. "Imperversano i virologi e lo Stato non chiarisce. Ma tutti i malati hanno gli stessi diritti" ...