Non è l’Arena, furia dello chef Vissani: “La gente si uccide, dove sono i soldi?” (Di lunedì 2 novembre 2020) Scontro di fuoco tra lo chef Gianfranco Vissani e Alessandra Moretti a Non è l’Arena: l’argomento riguardante la chiusura dei locali per l’emergenza coronavirus ha creato forti tensioni. Per cercare di limitare i contagi per Covid-19, il governo ha decretato la chiusura dei locali come bar e ristoranti alle ore 18, gettando un intero settore … L'articolo Non è l’Arena, furia dello chef Vissani: “La gente si uccide, dove sono i soldi?” proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di lunedì 2 novembre 2020) Scontro di fuoco tra loGianfrancoe Alessandra Moretti a Non è l’Arena: l’argomento riguardante la chiusura dei locali per l’emergenza coronavirus ha creato forti tensioni. Per cercare di limitare i contagi per Covid-19, il governo ha decretato la chiusura dei locali come bar e ristoranti alle ore 18, gettando un intero settore … L'articolo Non è l’Arena,: “Lasii soldi?” proviene da www.meteoweek.com.

Rinaldi_euro : Massimo Giletti, battibecco furioso con la ex Alessandra Moretti a Non è L'Arena - Il Tempo - LorenzoPuliga : RT @Noiconsalvini: NON È L'ARENA, MASSIMO GILETTI ESPLODE CONTRO IL PRESIDENTE DE LUCA: 'DICE SOLO CAZZ***' - luposeduto167 : RT @Antiogu60: Coglione del Cdx che durante l'estate ha riempito il ristorante fregandosene delle misure di sicurezza.. e ora vuole lavorar… - ALBERTOSEVERIN7 : RT @Noiconsalvini: NON È L'ARENA, MASSIMO GILETTI ESPLODE CONTRO IL PRESIDENTE DE LUCA: 'DICE SOLO CAZZ***' - FN_Novara : RT @ForzaNuova: Avevamo concordato una video intervista di 1ora che doveva essere trasmessa ieri sera a #NonelArena di Giletti. Senza prest… -

Ultime Notizie dalla rete : Non l’Arena Archivio Inps, Antonio Mastrapasqua: «Sono stato accusato, non l’ho firmato e non avrei potuto farlo» Corriere TV