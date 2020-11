Nessun lockdown, vari Dpcm: la pillola a piccole dosi è meno amara di quella intera (Di lunedì 2 novembre 2020) Arriverà probabilmente domani il nuovo Dpcm per arginare la curva del Coronavirus. Il lockdown non sembra essere tra le ipotesi. Continua a crescere la curva dei contagi da Coronavirus nel nostro Paese. Ieri, primo novembre, in Italia sono stati registrati 29.907 nuovi casi su 183.457 tamponi effettuati, che portano il totale dei casi da inizio emergenza … L'articolo Nessun lockdown, vari Dpcm: la pillola a piccole dosi è meno amara di quella intera proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di lunedì 2 novembre 2020) Arriverà probabilmente domani il nuovoper arginare la curva del Coronavirus. Ilnon sembra essere tra le ipotesi. Continua a crescere la curva dei contagi da Coronavirus nel nostro Paese. Ieri, primo novembre, in Italia sono stati registrati 29.907 nuovi casi su 183.457 tamponi effettuati, che portano il totale dei casi da inizio emergenza … L'articolo: ladiproviene da www.meteoweek.com.

Ultime Notizie dalla rete : Nessun lockdown «Nessun lockdown nazionale né regionale ma chiusure provinciali» Corriere del Ticino Si va verso il coprifuoco. Ipotesi confini chiusi

Il lockdown, invece, dovrebbe riguardare solo determinate aree ... allora dopo le 18 non bisogna più stare in giro o fare cene con non conviventi», ha aggiunto Emiliano. «Nessuno sa quanto durerà ...

Covid, Bertolaso: «Lockdown subito e per un mese, Arcuri vive con altro fuso orario»

È un mestiere che conosco bene. Ma a quel punto nessuno potrebbe chiedermi di candidarmi a sindaco di Roma». E sul lockdown, «serve una persona come Mattarella che ne spieghi la necessità e che ...

