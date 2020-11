Morto Gigi Proietti | l’ultima intervista | “L’età avanza e non puoi farci niente…”

(Di lunedì 2 novembre 2020) La morte diha letteralmente segnato i personaggi del mondo dello spettacolo e la gente comune. Attore istrionico e talentuoso, con la sua ironia ha saputo portare avanti un certo tipo di comicità di cui sentiremo sempre la mancanza. La sua ultimaalcune settimane fa rilasciata a Repubblica., la... L'articolo, l’ultima: “L’etàe nonniente…” proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

repubblica : Morto Gigi Proietti, addio al grande mattatore della scena italiana - Corriere : È morto Gigi Proietti - ilpost : È morto Gigi Proietti - ariesmartiana : RT @Iledicarta: Dopo la morte di Robin Williams ora è morto anche Gigi Proietti e da oggi il genio di Aladdin sarà sempre e solo un ricordo… - Ale_iocicredo : RT @gioveron: Come Shakespeare, anche tu caro Gigi sei morto il giorno del tuo compleanno. E' una pratica che viene lasciata agli uomini sa… -

Ultime Notizie dalla rete : Morto Gigi

"Quando gli ho fatto la tac, pochi giorni fa, ironizzava sulle sue condizioni: ‘Come vado? Je la faccio?’, chiedeva. Non l’ho mai percepito ansioso e preoccupato. Era lui, è sempre stato lui". E il ra ...Anche Giancarlo Magalli è in lacrime per Gigi Proietti . Il grande attore romano è morto a 80 anni e lascia un vuoto nel mondo dello ...