Milan-Lilla in tv in chiaro? Canale | orario | diretta tv e streaming

Nella terza giornata del gruppo H di Europa League, il Milan di Stefano Pioli ospiterà il Lilla. I rossoneri, ancora imbattuti, cercano la terza vittoria consecutiva in Europa, mentre i francesi vogliono provare il sorpasso per balzare in testa al girone. Appuntamento da non perdere giovedì 5 novembre alle ore 21 allo stadio Meazza di Milano. La gara sarà trasmessa in diretta esclusiva da Sky su Sky Sport Uno e in chiaro su TV8. La diretta streaming sarà visibile su Sky Go e Now Tv.

Ligue 1: Il Lione ferma il Lilla, poker Monaco, il Psg cala il tris

Dopo la bella vittoria in Champions il PSG si ripete anche in campionato, ma il Lilla non molla e resta due punti,inviando cosi un chiaro messaggio a Milan , prossimo avversario in Europa League ...

