Maurizio Costanzo Show, è polemica per il teatro pieno, lui sbotta: "Pago io il plexiglass e sierologico a tutti" (Di lunedì 2 novembre 2020) Polemiche per la prima puntata del Maurizio Costanzo Show: il motivo Dopo una stagione di stop, martedì in seconda serata su Canale 5 è andato in onda il primo appuntamento del Maurizio Costanzo Show. Il giorno seguente, però, sul web è scoppiata una polemica. Il motivo? Lo storico talk della rete ammiraglia Mediaset è stato registrato il 26 ottobre, stesso giorno dell'entrata in vigore del nuovo Dpcm emanato dal Governo Conte. Infatti, nel teatro dove viene trasmesso il programma televisivo, ogni posto della platea era occupato da persone. Tuttavia gli spettatori erano separati fra loro da un pannello trasparente in plexiglass, stessa cosa avviene a Uomini e Donne è Tu sì que vales

