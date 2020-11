Majello, “Da quando non ci sei tu” in rotazione (Di lunedì 2 novembre 2020) Tony Maiello – per gentile concessione dell’ufficio stampa Newtone Agency È disponibile in digitale e in rotazione radiofonica il secondo singolo del nuovo progetto di Tony Maiello: Da quando non ci sei tu.Secondo brano di Majello, etichetta Supernova e distribuzione Tunecore, Da quando non ci sei tu è un brano che parla della mancanza, soprattutto fisica, di una persona.“Questa canzone nasce proprio dall’esigenza di raccontare il mio stato d’animo, ogni volta che qualcuno si allontana da me”, racconta Majello. Questo nuovo progetto “nasce dall’esigenza dell’autore di creare un percorso alternativo, una sorta di doppia personalità per dare totale libertà di espressione all’altra parte di me, senza cancellare o ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 2 novembre 2020) Tony Maiello – per gentile concessione dell’ufficio stampa Newtone Agency È disponibile in digitale e inradiofonica il secondo singolo del nuovo progetto di Tony Maiello: Danon ci sei tu.Secondo brano di, etichetta Supernova e distribuzione Tunecore, Danon ci sei tu è un brano che parla della mancanza, soprattutto fisica, di una persona.“Questa canzone nasce proprio dall’esigenza di raccontare il mio stato d’animo, ogni volta che qualcuno si allontana da me”, racconta. Questo nuovo progetto “nasce dall’esigenza dell’autore di creare un percorso alternativo, una sorta di doppia personalità per dare totale libertà di espressione all’altra parte di me, senza cancellare o ...

SanremoAncheNoi : RT @MusicStarStaff: È uscito in digitale ed è in rotazione radiofonica 'Da quando non ci sei tu', secondo brano di Majello, nuovo progetto… - MusicStarStaff : È uscito in digitale ed è in rotazione radiofonica 'Da quando non ci sei tu', secondo brano di Majello, nuovo proge… - GiorgyD : 'Da quando non ci sei tu' di Majello -

Ultime Notizie dalla rete : Majello “Da Progetto Sprar, aderisce anche il comune di Curinga. Maiello: l'accoglienza per far rivivere il centro storico Calabria News