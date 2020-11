"Ma hai capito quanto è grave?". Risatina sbagliata, Barbara D'Urso picchia duro su Eleonora Giorgi: gelo su Canale 5 (Di lunedì 2 novembre 2020) Momenti di tensione a Pomeriggio 5, il programma di Barbara D'Urso in onda su Canale 5. La conduttrice, infatti, ha ripreso in modo netto Eleonora Giorgi, che sorrideva mentre guardava una clip su alcuni comportamenti discutibili di Francesco Oppini al Grande Fratello Vip (il figlio di Alba Parietti ha speso infatti frasi da censura nei confronti delle donne). E quel sorriso della Giorgi, come detto, ha fatto scattare la D'Urso: "Credo che Eleonora non abbia capito la gravità di quella frase perché vedo che rideva, forse non l'ha capito...". Già, Oppini aveva detto che capisce come, certe volte, alcune donne possano farti venire "la voglia di metterle le mani ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 2 novembre 2020) Momenti di tensione a Pomeriggio 5, il programma diD'in onda su5. La conduttrice, infatti, ha ripreso in modo netto, che sorrideva mentre guardava una clip su alcuni comportamenti discutibili di Francesco Oppini al Grande Fratello Vip (il figlio di Alba Parietti ha speso infatti frasi da censura nei confronti delle donne). E quel sorriso della, come detto, ha fatto scattare la D': "Credo chenon abbiala gravit&a; di quella frase perché vedo che rideva, forse non l'ha...". Gi&a;, Oppini aveva detto che capisce come, certe volte, alcune donne possano farti venire "la voglia di metterle le mani ...

Per trent’anni l’ex poliziotto della stradale proclamatosi Cristo è riuscito ad avere il comando assoluto su circa cinquemila persone, su un territorio gestito secondo regole proprie nel mezzo della t ...