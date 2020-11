Lombardia | Coldiretti | con lockdown Germania a rischio 800 mln export

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 2 novembre 2020) Milano, 2 nov. (Adnkronos) - Con iline la chiusura di bar e ristoranti sono aquasi 800 milioni diagroalimentare lombardo. È quanto emerge da un'analisi dellasu dati Istat in occasione dell'inizio delnel Paese guidato da Angela Merkel, che in Europa è il secondo mercato di sbocco per cibo e bevande made in. "Le nuove misure – spiega la– sono destinate ad avere un impatto sulle esportazioni agroalimentari Made in Italy nel loro complesso. Sono a7,2 miliardi di cibo e vino italiani, con lache è il Paese che nel mondo apprezza di più la cucina tricolore. Il ...