LIVE Nuoto, ISL Budapest 2020 (2 novembre) in DIRETTA: Miressi trionfa nei 100 stile! Pilato regina anche dei 100 rana! Martinenghi secondo (Di lunedì 2 novembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.28: E’ il momento dell’ultima gara individuale prima delle skin races. I 400 misti uomini con Smith, Almeid, Stupin, Sidlauskas, Darragh, Pratt, Romanchuk, Heintz 17.27: Grande rimonta di Cieplucha che vince in 4’27″86, secondo posto per Wood, terza per Gunes 17.25: A metà gara Wood, Jakabos, Cieplucha 17.18: Tra poco i 400 misti donne. Al via Kapas, Wood, Jakabos, Gunes, Cieplucha, Overholt, Verraszto, Dumont 17.17: La classifica provvisoria: Energy Standard 520, Titans 383, Breakers 314.5, Centurions 242.5 17.16: vincono gli Energy Standard 2 davanti ai Toronto Titans e terzo posto per gli Aqua Centurions 17.15: Sorpasso degli Energy Standard 2 nella terza frazione con Haughey 17.14: A metà gara Aqua Centurions, Aqua Centurions 2, Energy Standard ... Leggi su oasport (Di lunedì 2 novembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.28: E’ il momento dell’ultima gara individuale prima delle skin races. I 400 misti uomini con Smith, Almeid, Stupin, Sidlauskas, Darragh, Pratt, Romanchuk, Heintz 17.27: Grande rimonta di Cieplucha che vince in 4’27″86,posto per Wood, terza per Gunes 17.25: A metà gara Wood, Jakabos, Cieplucha 17.18: Tra poco i 400 misti donne. Al via Kapas, Wood, Jakabos, Gunes, Cieplucha, Overholt, Verraszto, Dumont 17.17: La classifica provvisoria: Energy Standard 520, Titans 383, Breakers 314.5, Centurions 242.5 17.16: vincono gli Energy Standard 2 davanti ai Toronto Titans e terzo posto per gli Aqua Centurions 17.15: Sorpasso degli Energy Standard 2 nella terza frazione con Haughey 17.14: A metà gara Aqua Centurions, Aqua Centurions 2, Energy Standard ...

