L’emergenza Covid e l’esercito (invisibile) di infermieri stranieri. L’appello di Chaouki (Di lunedì 2 novembre 2020) Siamo alla seconda ondata dell’emergenza Covid. E mentre ci prepariamo ad un secondo lockdown apparentemente più soft, le corsie delle terapie intensive tornano a riempirsi in modo sempre più allarmante. E sempre in modo ancora più disperato tornano a lanciare un grido d’aiuto le categorie di medici e infermieri impegnati in prima linea per la carenza di personale sanitario vista la forte pressione sulle strutture ospedaliere. Per il presidente nazionale del Sindacato infermieri Italiani, Antonio De Palma, la “Campania è al primo posto assoluto per carenza di infermieri per fronteggiare l’emergenza pandemia. Tra le 10 e le 12 mila unità di professionisti della sanità mancano all’appello per fronteggiare il “nemico”. Al secondo posto la ... Leggi su formiche (Di lunedì 2 novembre 2020) Siamo alla seconda ondata dell’emergenza. E mentre ci prepariamo ad un secondo lockdown apparentemente più soft, le corsie delle terapie intensive tornano a riempirsi in modo sempre più allarmante. E sempre in modo ancora più disperato tornano a lanciare un grido d’aiuto le categorie di medici eimpegnati in prima linea per la carenza di personale sanitario vista la forte pressione sulle strutture ospedaliere. Per il presidente nazionale del SindacatoItaliani, Antonio De Palma, la “Campania è al primo posto assoluto per carenza diper fronteggiare l’emergenza pandemia. Tra le 10 e le 12 mila unità di professionisti della sanità mancano all’appello per fronteggiare il “nemico”. Al secondo posto la ...

RobertoBurioni : una proposta di @ArturoArtom e mia che potrebbe essere d'aiuto in questo momento di emergenza e di paura. - davidefaraone : Mentre l'Italia spera che nel 2021 ci sia il vaccino contro il Covid, lei spera che si vada alle elezioni. 8 itali… - Alberto_Cirio : ?? #CORONAVIRUS: IL #PIEMONTE PUNTA A CREARE UNA RETE DI “ALBERGHI ASSISTITI” PER ULTRA 65ENNI POSITIVI ASINTOMATICI… - srv__07 : RT @ultimenotizie: La #Calabria rischia il #lockdown totale o parziale non per i numeri assoluti di contagi, ma per non essere stata neanch… - sologiuma : RT @Patty66509580: Opposizioni invitate per l'ennesima volta a sedersi al tavolo sull'emergenza Covid,rifiutano di collaborare.Preferiscono… -

Ultime Notizie dalla rete : L’emergenza Covid Emergenza Covid, il PD lancia 15 azioni concrete da realizzare subito. Gostoli e Mangialardi: “La Regione non deve inseguire la pandemia, ma anticiparla” Vivere Senigallia