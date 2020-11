ZZiliani : #Rizzoli era assistente in campo nel famoso Catania-Juventus in cui un gol regolare del Catania venne annullato da… - ZZiliani : Solo a luglio sarebbe apparsa una follia. E invece, fine ottobre. #Sarri (cacciato ad agosto) risolve con la Juve p… - zazoomblog : Juve panchina più corta ma che incide di più... - #panchina #corta #incide #più - sportli26181512 : Paradosso Juve: panchina più corta, ma che incide di più...: Paradosso Juve: panchina più corta, ma che incide di p… - Gazzetta_it : Paradosso #Juve: panchina più corta, ma che incide di più... -

Ultime Notizie dalla rete : Juve panchina

Cristiano Ronaldo non segnava una doppietta subentrando dalla panchina dal dicembre 2006 (Man United vs Wigan). Questa é la sua seconda ...Il Milan vince ancora, trascinato da Ibra. La Juve torna al successo, portata in spalla da Cristiano Ronaldo. Che sia per i ritmi bassi della Serie A o per l’eccezionalità dei due campioni, è innegabi ...