Iphone 12 Pro e Pro Max sono in grado di avvisare i non vedenti della presenza di altre persone

sono trascorse già alcune settimane da quando il colosso di casa Cupertino ha presentato al mondo intero l'intera gamma dei nuovi Iphone. Veri e propri gioielli tecnologici ricchi di novità interessanti, specie per quanto riguarda il comparto fotografico. Apple quest'anno ha puntato tantissimo sulla fotocamera dei suoi top di gamma, a prescindere dalla bellezza delle foto però, ciò che stupisce è altro. Apple infatti ha deciso di dotare i nuovi Iphone (solo nella versione pro e pro max) di un particolare sensore (presente sotto la fotocamera) capace di rilevare la presenza di persone e la loro distanza. Stiamo parlando del rivoluzionario sensore LiDAR (tecnologia che ha utilizzato anche la Nasa) presente sui top di gamma di casa ...

