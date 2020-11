Inter, Lukaku non parte per Madrid e salta il Real (Di lunedì 2 novembre 2020) Rifinitura ad Appiano per l'Inter alla vigilia della sfida di Champions League contro il Real Madrid. Con il gruppo presenti anche Sanchez e Skriniar, assente invece Lukaku che non partirà con i compagni per la capitale iberica. Un'assenza importante per i nerazzurri che dovranno portare punti per continuare l'avventura in Champions League. ITA Sport Press. Leggi su itasportpress (Di lunedì 2 novembre 2020) Rifinitura ad Appiano per l'alla vigilia della sfida di Champions League contro il. Con il gruppo presenti anche Sanchez e Skriniar, assente inveceche non partirà con i compagni per la capitale iberica. Un'assenza importante per i nerazzurri che dovranno portare punti per continuare l'avventura in Champions League. ITA Sport Press.

ZZiliani : Abbiamo ormai capito che il 50% della forza dell’Inter è #Lukaku. Se qualcuno ha capito a quanto ammonti il contrib… - Inter : ?? | FINITA! Triplice fischio a Marassi: l'Inter torna (meritatamente) al successo! ?????? #GenoaInter 0?-2? ??… - SkySport : ULTIM'ORA INTER Lukaku non parte coi compagni per Madrid Il belga salta la sfida di Champions col Real #SkySport… - danisailor7 : RT @marifcinter: Rifinitura #Inter, Sanchez e Skriniar in gruppo. Assenti Lukaku e Sensi ???? - #Fcinter1908 - GoalItalia : ??BREAKING NEWS ?? Romelu #Lukaku non è partito per Madrid ?? -