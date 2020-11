I numeri del Covid: positivo 1 tampone su 5, calo delle vittime, ma aumento dei ricoveri (Di lunedì 2 novembre 2020) Nel bollettino di domenica quasi 30mila positivi in un giorno su 183.457 tamponi. Il tasso di positività arriva al 16,3% Leggi su tg.la7 (Di lunedì 2 novembre 2020) Nel bollettino di domenica quasi 30mila positivi in un giorno su 183.457 tamponi. Il tasso di positività arriva al 16,3%

fattoquotidiano : Riciclaggio di soldi con i numeri del lotto in tv: 25 milioni sequestrati e 14 arresti - MetaErmal : Su 347.262 spettatori solo 1 contagiato. Chiudere i teatri è una buona idea? A guardare i numeri non sembra. È un l… - borghi_claudio : @emmeguidi Confermo i dati. Come le ho detto non ho bisogno di andare di persona. So da Veneto, Lombardia Umbria e… - 11secon : #COVID19 - #MONDO I numeri assoluti del #coronavirus ad oggi, aggiornati alle h.14.00 (e variazioni in %). Tasso d… - smartweek_it : I numeri del #gap di #genere nelle materie #STEM #Futuro #Italia #Innovazione #GenderGap -