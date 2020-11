Gp Emilia Romagna: vince Hamilton su Bottas, quinto Leclerc (Di lunedì 2 novembre 2020) Lewis Hamilton porta a casa anche il Gran Premio dell`Emilia Romagna disputato sul tracciato di Imola dove la Formula1 tornava dopo 14 anni. Il campione del mondo ha sfruttato alla perfezione la sosta troppo anticipata di Valtteri Bottas e Max Verstappen, approfittando della Virtual safety car posta nel momento della sua sosta. La Mercedes è campione del mondo costruttori per la settima volta consecutiva. La W11 del #44 è stata condotta alla perfezione dal campione britannico.Sfortunato Max Verstappen che con un gran sorpasso aveva portato la sua Red Bull targata Honda al secondo posto. Lo scoppio della posteriore destra lo ha costretto al ritiro a pochi giri dalla fine, regalando la doppietta alle frecce nere.Sul podio, oltre ad Hamilton e Bottas Daniel Ricciardo che si ... Leggi su ilfogliettone (Di lunedì 2 novembre 2020) Lewisporta a casa anche il Gran Premio dell`disputato sul tracciato di Imola dove la Formula1 tornava dopo 14 anni. Il campione del mondo ha sfruttato alla perfezione la sosta troppo anticipata di Valtterie Max Verstappen, approfittando della Virtual safety car posta nel momento della sua sosta. La Mercedes è campione del mondo costruttori per la settima volta consecutiva. La W11 del #44 è stata condotta alla perfezione dal campione britannico.Sfortunato Max Verstappen che con un gran sorpasso aveva portato la sua Red Bull targata Honda al secondo posto. Lo scoppio della posteriore destra lo ha costretto al ritiro a pochi giri dalla fine, regalando la doppietta alle frecce nere.Sul podio, oltre adDaniel Ricciardo che si ...

