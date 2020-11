“Gigi Proietti sarà ricordato come merita”. Funerali pubblici con ingressi contingentati (Di lunedì 2 novembre 2020) “Gigi sarà ricordato come merita”. I Funerali del grande attore, morto oggi all’età di 80 anni, si terranno nei tempi e nei modi compatibili con le attuali restrizioni anti Covid. Le modalità sono ancora in via di definizione sia da parte della famiglia che delle autorità. I Funerali, scrive l’Adnkronos, saranno pubbliche, ma con ingressi contingentati. “Gigi sarà ricordato come merita”. “Profondo dolore e grande tristezza per la morte di Gigi Proietti. Con lui perdiamo un pezzo di anima della nostra città. In questo momento siamo vicini alla famiglia, agli amici e a tutti coloro che lo hanno amato. Roma non lo dimenticherà mai” scrive su ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 2 novembre 2020) “Gigi saràmerita”. Idel grande attore, morto oggi all’età di 80 anni, si terranno nei tempi e nei modi compatibili con le attuali restrizioni anti Covid. Le modalità sono ancora in via di definizione sia da parte della famiglia che delle autorità. I, scrive l’Adnkronos, saranno pubbliche, ma con. “Gigi saràmerita”. “Profondo dolore e grande tristezza per la morte di Gigi. Con lui perdiamo un pezzo di anima della nostra città. In questo momento siamo vicini alla famiglia, agli amici e a tutti coloro che lo hanno amato. Roma non lo dimenticherà mai” scrive su ...

Agenzia_Ansa : E' morto Gigi Proietti, aveva 80 anni. Da giorni in clinica per accertamenti, colpito da malore cardiaco #ANSA - Disney_IT : Oggi diciamo addio a Gigi Proietti, voce indimenticabile del Genio in Aladdin. ?? Il nostro pensiero va a tutti i su… - rtl1025 : Addio #GigiProietti. Il grande attore è scomparso questa mattina all’alba, in conseguenza di gravi problemi cardiac… - bellaotero82 : RT @dureghello: Nell’ebraismo si dice che i giusti nascono e muoiono nello stesso giorno. Addio a Gigi Proietti, un gigante dello spettacol… - aronscigarette : ma in che senso è morto gigi proietti sono scioccato -