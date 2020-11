Gigi Proietti è morto: la tragica coincidenza nel giorno della sua scomparsa (Di lunedì 2 novembre 2020) Questo articolo Gigi Proietti è morto: la tragica coincidenza nel giorno della sua scomparsa . Muore oggi Gigi Proietti uno degli artisti più influenti del nostro Paese. Con lui se ne va un pezzo importante dello spettacolo e del cinema. Si è appresa da poco la notizia della morte dell’attore romano Gigi Proietti, uno degli artisti più importanti del nostro Paese. Solamente ieri si era venuti a conoscenza delle condizioni … Leggi su youmovies (Di lunedì 2 novembre 2020) Questo articolo: lanelsua. Muore oggiuno degli artisti più influenti del nostro Paese. Con lui se ne va un pezzo importante dello spettacolo e del cinema. Si è appresa da poco la notiziamorte dell’attore romano, uno degli artisti più importanti del nostro Paese. Solamente ieri si era venuti a conoscenza delle condizioni …

Agenzia_Ansa : E' morto Gigi Proietti, aveva 80 anni. Da giorni in clinica per accertamenti, colpito da malore cardiaco #ANSA - repubblica : Morto Gigi Proietti, addio al grande mattatore della scena italiana - rtl1025 : Addio #GigiProietti. Il grande attore è scomparso questa mattina all’alba, in conseguenza di gravi problemi cardiac… - giorgiogaias : RT @Corriere: È morto Gigi Proietti - QdSit : E’ morto Gigi Proietti, mattatore al teatro, cinema e tv #qds #qdsnotizie -