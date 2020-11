Gigi Proietti è morto il giorno dell’80° compleanno (Di lunedì 2 novembre 2020) L’attore romano era ricoverato a Villa Margherita per problemi cardiaci e le sue condizioni sono peggiorate domenica Leggi su corriere (Di lunedì 2 novembre 2020) L’attore romano era ricoverato a Villa Margherita per problemi cardiaci e le sue condizioni sono peggiorate domenica

