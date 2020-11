GFVip 5, Francesco Oppini battuta infelice su Flavia Vento. Alba Parietti sui social: «Deve scusarsi!» (Di lunedì 2 novembre 2020) Questa sera, 2 Novembre 2020, andrà in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip 5. Al televoto ci sono Francesco Oppini, Maria Teresa Ruta e Massimiliano Morra. Il pubblico da casa può scegliere chi salvare tra loro. Questa sera in diretta su Canale 5 i tre concorrenti scopriranno la loro sorte. Nel frattempo Francesco Oppini, mentre chiacchierava tranquillamente con i suoi coinquilini, si è lasciato andare ad una battuta infelice su Flavia Vento. Tutto ciò comprometterà la permanenza di Francesco Oppini al GFVip 5? Per ora le sue parole hanno scatenato l’ira del web e non solo. Anche sua madre Alba Parietti lo ... Leggi su urbanpost (Di lunedì 2 novembre 2020) Questa sera, 2 Novembre 2020, andrà in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip 5. Al televoto ci sono, Maria Teresa Ruta e Massimiliano Morra. Il pubblico da casa può scegliere chi salvare tra loro. Questa sera in diretta su Canale 5 i tre concorrenti scopriranno la loro sorte. Nel frattempo, mentre chiacchierava tranquillamente con i suoi coinquilini, si è lasciato andare ad unasu. Tutto ciò comprometterà la permanenza dial5? Per ora le sue parole hanno scatenato l’ira del web e non solo. Anche sua madrelo ...

trash_italiano : #GFVIP, un’altra frase choc di Francesco Oppini: 'Flavia Vento è una che rischi di ammazzare di botte' - trash_italiano : #GFVIP, spunta un video choc di Francesco Oppini su Dayane Mello: 'a Verona la violentano' - trash_italiano : Raga questa storia tra Elisabetta e Pierpaolo (e come viene trattata) è identica a quella tra Giulia Salemi e Franc… - distintamente_ : #GFVIP Fate Stefania vs Tommaso e volete dentro Francesco solo per le moine con Tommaso. Mai visto tanto fanatismo ridicolo. Povero Tommaso - Beatric03964022 : RT @ladycapuleti: UNPOPULAR Sono piena di chi dice che Stefania è gelosa del rapporto tra Francesco e Tommaso, perchè se aprite gli occhi… -