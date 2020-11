Gattuso ha avuto la squadra che voleva eppure il Napoli è pieno di problemi irrisolti (Di lunedì 2 novembre 2020) Il Napoli quest’anno ha davvero una rosa POTENZIALMENTE molto competitiva. Tanto da non costituire un azzardo sostenere che, se continua la latitanza della Juve pigliatutto, la squadra azzurra “ potrà “addirittura competere per lo scudetto. E “dovrà” entrare tra le prime quattro in classifica. Perché ho scritto POTENZIALMENTE? Perché i giocatori ci sono. E mai come quest’anno la responsabilità dei risultati graverà sulle capacità del tecnico. Nessun allenatore è stato accontentato da De Laurentiis come Gattuso. Forse fatta eccezione per Benitez. Mentre ad Ancelotti fu negato James. Voglio Oshimen. Ti prendo Oshimen (a peso d’oro). Voglio Bakayoko. Ti prendo Bakayoko. Non vendo Koulibaly. Mi tengo Mertens. E poi Demme. Lobocka. ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 2 novembre 2020) Ilquest’anno ha davvero una rosa POTENZIALMENTE molto competitiva. Tanto da non costituire un azzardo sostenere che, se continua la latitanza della Juve pigliatutto, laazzurra “ potrà “addirittura competere per lo scudetto. E “dovrà” entrare tra le prime quattro in classifica. Perché ho scritto POTENZIALMENTE? Perché i giocatori ci sono. E mai come quest’anno la responsabilità dei risultati graverà sulle capacità del tecnico. Nessun allenatore è stato accontentato da De Laurentiis come. Forse fatta eccezione per Benitez. Mentre ad Ancelotti fu negato James. Voglio Oshimen. Ti prendo Oshimen (a peso d’oro). Voglio Bakayoko. Ti prendo Bakayoko. Non vendo Koulibaly. Mi tengo Mertens. E poi Demme. Lobocka. ...

sscnapoli : ?? | #Gattuso “Abbiamo avuto tante occasioni non sfruttate. Potevamo fare meglio e non commettere alcune ingenuità”… - napolista : Gattuso ha avuto la squadra che voleva eppure il Napoli è pieno di problemi irrisolti Ha avuto Osimhen e Bakayoko,… - davidwon4206 : RT @sscnapoli: ?? | #Gattuso “Abbiamo avuto tante occasioni non sfruttate. Potevamo fare meglio e non commettere alcune ingenuità” #NapoliS… - TonySignoretta : RT @GnocchiGene: Gattuso:” Purtroppo il Sassuolo ha avuto l’ok dalla ASL di Sassuolo per venire a Napoli “. #NapoliSassuolo #Gattuso #Ultim… - Izzoman85 : Ieri partita che va giudicata con raziocinio. Il Napoli prima del fallo stupido di #DiLorenzo ha avuto le sue occas… -