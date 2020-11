Gabriele Rossi parla per la prima volta in tv della sua storia con Gabriel Garko

Leggi su ultimenotizieflash

(Di lunedì 2 novembre 2020) Tra gli ospitipuntata di Live-Non è la d’Urso in onda ieri 1 novembre 2020 ancheche per lain tv hatosuad’amore con. Per mesi sulle riviste di cronaca rosa si èto di questa, etichettata come una amicizia speciale, visto che entrambi, avevano deciso di tenere nascosta la, come anche le scelte di vita. Non avevano mai detto pubblicamente di essere omosessuali ma, dopo il coming out fatto da, ancheha scelto di raccontare quanto per lui l’attore sia ...