Gabriele Cirilli racconta | “Gigi Proietti è stato il mio secondo padre”

(Di lunedì 2 novembre 2020)si èto in un’intervista, riguardo al rapporto forte che lo legava con Gigi, scomparso stamani. L’attore e comicotra gli allievi della scuola di recitazione di Gigie l’ha frequentata dal 1987 al 1990. Per lui quella è stata un’esperienza che l’ha segnato profondamente, legandolo al … L'articolo: “Gigiil miopadre” è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

E' stato direttore artistico dal 1978 al 2007 creando un proprio Laboratorio di Esercitazione sceniche dal quale sono usciti artisti come: Enrico Brignano, Chiara Noschese, Flavio Insinna, Rodolfo ...Gabriele Cirilli e Sveva Altieri. Attori che come lui sanno attraversare i generi e che hanno conquistato il cuore del pubblico televisivo come ha fatto Proietti, prima come conduttore (suo un ...