(Di lunedì 2 novembre 2020) Aveva accusato alcuni sintomi qualche giorno fa e oggi, dopo il tampone, è arrivata la conferma:al coronavirus. L’ex capitano giallorosso si trova attualmente in isolamento domiciliare con la febbre, seppur le sue condizioni siano migliorate. Il 12 ottobre scorso, l’ex bandiera della Roma aveva pianto la scomparsa del padre Enzo proprio a causa del virus. Anche sua madre era stata contagiata e, adesso, anche Ilary e i suoi figli faranno i dovuti controlli.Questa mattina,aveva ricordato Gigi Proietti: “Va via un pezzo della nostra Roma, quella vera passionale e allegra. Ti voglio bene”.

Corriere : Francesco Totti positivo al Covid, ha solo qualche linea di febbre - DiMarzio : Francesco #Totti è positivo al coronavirus - ilfoglio_it : ++ Esclusivo. Il ricordo al Foglio di Francesco Totti #Proietti ++ - FEMsrl : Coronavirus Roma, Francesco Totti e Ilary Blasi positivi al Covid - rep_roma : Coronavirus Roma, Francesco Totti e Ilary Blasi positivi al Covid [aggiornamento delle 14:48] -

Ultime Notizie dalla rete : Francesco Totti

La Repubblica

Anche Francesco Totti è stato contagiato dal Covid-19. Da quanto si apprende, l'ex capitano della Roma è risultato positivo al tampone e ora si trova in isolamento fiduciario nella sua abitazione.Positivo al Covid-19 anche Francesco Totti, il quale lo scorso 12 ottobre ha perso il papà proprio per colpa del virus. Anche la mamma era stata colpita, seppur in forma lieve. La notizia della ...