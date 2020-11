Dove conviene vivere all’estero in pensione (Di lunedì 2 novembre 2020) Sono numerosi i paesi Europei ed extra-europei che offrono regimi fiscali vantaggiosi, clima mite ed un basso costo della vita, offrendo così le motivazioni giuste per trasferirsi all’estero a molti pensionati italiani ed europei. Sono tanti anzi, tantissimi gli italiani in pensione che colgono questa opportunità, anche se non tutti vivono all’estero tutto l’anno: per conseguire la residenza fiscale ed ottenere importanti agevolazioni sulle pensioni è infatti sufficiente trascorrere la maggior parte del periodo fiscale nel Paese Dove si ha la residenza, cioè i famosi “6 mesi ed un giorno” ogni anno. E’ inoltre necessario affittare un immobile all’estero oppure acquistare una casa, essere iscritti AIRE, trasferendo la sanità e soprattutto spostando il centro dei propri interessi ... Leggi su pensionipertutti (Di lunedì 2 novembre 2020) Sono numerosi i paesi Europei ed extra-europei che offrono regimi fiscali vantaggiosi, clima mite ed un basso costo della vita, offrendo così le motivazioni giuste per trasferirsi all’estero a molti pensionati italiani ed europei. Sono tanti anzi, tantissimi gli italiani inche colgono questa opportunità, anche se non tutti vivono all’estero tutto l’anno: per conseguire la residenza fiscale ed ottenere importanti agevolazioni sulle pensioni è infatti sufficiente trascorrere la maggior parte del periodo fiscale nel Paesesi ha la residenza, cioè i famosi “6 mesi ed un giorno” ogni anno. E’ inoltre necessario affittare un immobile all’estero oppure acquistare una casa, essere iscritti AIRE, trasferendo la sanità e soprattutto spostando il centro dei propri interessi ...

amelia8389 : @Gfvip20_ Esatto dayne è una paracula che va dove le conviene punto - anna80871824 : @LaStampa Ha visto pochi partecipanti ! Che c’è dove non vi conviene non sapete contare ?! ?????? - aaorsi72 : @roccobarbi @catlatorre @gadlernertweet Questi discorsi sul tassare di piu' lasciano il tempo che trovano, dato che… - leone_emerson : @GuidoAndrea6 @pisto_gol Questo risponde dove gli conviene ????? - francescocipe : RT @lallesio: #StaseraItaliaRete4 ....ma #italiaViva (Marattin) ...sono al GOVERNO o all'OPPOSIZIONE ? Oppure appartengono alla TERZA VIA .… -